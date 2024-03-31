Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов

Компании жалуются, что энергопередающая организация не согласовывает им документы, необходимые для начала жилищного строительства. Почему энергетики так противятся, и какие ещё недовольства в адрес коммунальщиков высказывают, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Центр не для стройки?

Костанайские компании в один голос говорят, что жилищное строительство в областном центре под угрозой, и бизнес понесет большие убытки. Жалуются они на действия энергопередающей организации ТОО "МежрегионЭнергоТранзит" (МРЭТ). Она занимается передачей электроэнергии по своим сетям от производящих станций и дальнейшим ее распределением поставщикам по области. Строители говорят, что МРЭТ отказывает им в согласовании проектно-сметной документации, которая разработана была на основании технических условий, выданных энергораспределяющей компанией ТОО "ЭПК-forfait". Их возмущает, мол, почему одни энергетики выдают техусловия на электроснабжение новых объектов строительства, а другие противятся.

"Мы говорим о многоэтажных жилых домах, строящиеся на средства бизнеса в центральной части областного центра. В "МежрегионЭнерготранзит" свое решение объясняют отсутствием свободных электромощностей. Тогда скажите мне, как строительным компаниям дальше вести свой бизнес, заниматься проектировкой и возведением новых жилых и социальных объектов, если они столкнулись с вескими проблемами на этапе согласования документов?", — выразила позицию застройщиков исполнительный директор Ассоциации строителей региона Ирина Викулова.

Возникает вопрос, зачем компании покупали земельные участки в центре, если знали, что там дефицит энергомощностей? Застройщики уверяют, что на микрорайоны, где планировали возводить многоэтажки взамен частного сектора, были разработаны планы детальной планировки. И в них учтены мощности по инженерным и энергосетям. А теперь вдруг выясняется, что строить нельзя, потому что трансформаторные подстанции не потянут.

Ирина Викулова предположила, что энергетики и местные власти где-то просчитались при планировании инженерных коммуникаций микрорайонов. Либо действовали несогласованно, не сверяя свои данные. И надежды, что ситуация с дефицитом электромощностей как-то изменится, мало.

"По данному вопросу мы пытались прояснить ситуацию в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Там нам ответили, что сейчас пока разработали схему электрообеспечения, чтобы потом проектировать будущие трансформаторные подстанции в центре города. Саму разработку ПСД планируют начать во второй половине 2024 года, а строительство, при самом хорошем раскладе, в 2025 году. Но это в случае, если выделят бюджетные средства", — объясняет Ирина Викулова.

"Шли к этому 10 лет"

Владимир Кан, гендиректор ТОО "МежрегионЭнерготранзит", на которого посыпались все шишки, уверен: палки в колеса никому не вставляет. На претензию застройщиков, что, мол, одни энергетики выдают техусловия, а его компания отказывается подписывать ПСД, посоветовал внимательно читать документацию.

"Если строительные компании обращаются за техусловиями в ТОО "ЭПК-forfait", то там есть пункт о необходимости согласования с ТОО "МежрегионЭнерготранзит". Если выдает разрешение МРЭТ, то данные технические условия нужно согласовать с АО "KEGOC" еще до начала проектировочных работ. А у нас многие проектировщики эти пункты не смотрят, начинают проектировать, а уже когда доходит до строительства, выявляют, что надо эти техусловия согласовать", — говорит Владимир Кан.

Вопрос дефицита электромощностей, по словам Кана, энергетики поднимали давно. Еще 10 лет назад, когда Костанай начал активно застраиваться, в МРЭТ предрекали, что возникнут большие проблемы в старой части города.

"Все понимают, что любая инфраструктура, если ее не развивать, будет тормозить всю экономику. Поэтому энергетику, тепло, логистику необходимо продумывать и реализовывать наперед . А у нас получилось, что жилищный бум идет последнее десятилетие, мы возводим активно многоэтажки, а инфраструктура коммунальная не развивается. Плюс еще точечная застройка вносит свою лепту и нагружает не рассчитанные на это коммунальные сети", — считает Владимир Кан.

Зная, что в областном центре возникнет нехватка энергомощностей, властями было принято решение освоить новые территории. Так появились микрорайоны "Юбилейный", "Кунай", "Береке". И там электроподстанции были построены вместе с многоэтажными домами. Поэтому в новых микрорайонов проблем, как в центральной части города, нет. По генплану областного центра, подстанции должны появиться в южной и восточной частях города. Только они еще не построены, а власти уже решили обновить облик старого Костаная, построив на месте частного сектора многоэтажки. Только вот никто не учёл, что с электроснабжением возникнут сложности. В ТОО "МежрегионЭнерготранзит" заявили, что в ближайшие пару лет решить проблему и построить подстанции, провести электролинии не смогут: в действующем тарифе это не заложено, а собственных средств нет. Потому что стоимость проекта солидная: свыше 5 млрд тенге.

Дайте резерв!

Но строители предполагают, что с мощностями не так уж и плохо. В Ассоциации привели пример с временным запретом на подключение к газовым сетям, когда коммунальщики сделали ревизию выданных ранее техусловий. Потом выяснили, что запасы есть. Строители считают, что с электроэнергией можно попробовать сделать то же самое.

"Считаем, что при условии дефицита электроэнергии необходимо понимать, что есть большая разница между заявленной проектной мощностью подстанции и тем, насколько она фактически загружена. Мы знаем, что далеко не каждый заявленный проект, который получил техусловия на электроэнергию, был в итоге реализован в положенные по закону три года. Из этого следует, что свободные мощности есть. Мы думаем, что их вполне можно предоставить застройщикам", — считает исполнительный директор областной Ассоциации строителей Ирина Викулова.

Владимир Кан говорит, что к дефициту энергомощностей привели, косвенно, и упрощения условий для бизнеса. Раньше технические условия выдавались на год, а если за это время проектно-сметная документация на строительство не разработана, то их аннулировали. Сейчас срок действия разрешительной документации составляет три года. А это значит, что все это время энергетики не могут перераспределить объем энергии другим субъектам.

"Ранее была практика, когда мы выдавали техусловия и жестко требовали предоставить расчеты по обоснованию электрических мощностей, насколько они соответствуют генеральному плану развития города. В настоящее время в правилах этого пункта, к сожалению, нет. И МРЭТ не имеет права потребовать предоставить на согласование проекты. Это застройщик может сделать только добровольно. Также нас лишили возможности проверить обоснование электрической мощности. А ведь любой проектировщик может увеличить ее. У нас нет возможности отказать им в выдаче техусловий, потому что мы сразу попадем под проверку. Потому что все правила, которые были разработаны, они были разработаны с учетом интересов только бизнеса, но без наших требований. Плюс сейчас многие проектные организации, я могу открыто это сказать, это "художники". Они "рисуют", что хотят, делают проекты с отступлением, а в процессе потом это все выявляется", — сетует Владимир Кан.

Сегодня Костанаю нужно 70-80 мегаватт электромощностей. Это огромная потребность, сравнимая с той, что потреблял весь областной центр лет 10 назад. И без бюджетных вливаний проблему не решить, и новые подстанции не построить.

Фото: Айжан Амангельдыкзы

Платят за чужое

Другая больная проблема застройщиков – взаимоотношения с тепловиками. Им выставляют миллионные счета за тепло в построенных домах без предъявления расчетов и каких-либо объяснений.

"Эти счета, по мнению членов Ассоциации строителей региона, Костанайская теплоэнергетическая компания выставляет незаконно. Например, 28 февраля КТЭК направляет в адрес ИП "Айткужинов" письмо с уведомлением о доначислении за свои услуги. В частности, речь идет о жилом доме по ул. Козыбаева и долге в 812 тысяч тенге. В письме КТЭК при этом нет никаких конкретных обоснований и расчетов. Далее аналогичное уведомление поступает в адрес другого застройщика —ТОО "Ирина и К", которой с учетом работы ревизионной комиссии выставили долг в 4,7 млн тенге. Откуда берутся такие суммы, в тепловой компании не поясняют", — рассказывает Ирина Викулова.

И такие проблемы не у нескольких компаний, а всех застройщиков Костаная. Претензии добавляются одна к другой: почему, когда застройщик сдает в аренду жилое помещение физическому лицу, плата за тепло берется как с юридического лица? При этом, когда физически лица берут в аренду помещение из госсобственности, КТЭК выставляет счета по тарифам физлиц.

"Есть случаи, когда выставляются застройщику счета за отопление на квартиры, которые уже давно проданы. И бизнес предоставляет договоры купли-продажи с предложением произвести корректировку доначислений с учетом аргументированных обстоятельств. Но навстречу им не всегда идут. Причем, суммы им доначисляют за потребленную теплоэнергию за период двух-трехлетней давности. Тогда как, согласно правил, перерасчет, к примеру, по горячей воде производится за период не более 1 года", — утверждает Ирина Викулова.

Именно факт начисления оплаты за тепло за давно проданные квартиры больше всего возмущает застройщиков. Говорят, что предоставляют в теплокомпанию вплоть до справке о собственнике, но в итоге все равно спустя время после продажи получают счет.

"Мы отрабатывали не раз, приходили, корректировали. Но ежегодно, ежемесячно накапливается долг, идет пеня. В ноябре 2023 года по четырем квартирам КТЭК начисляет нам оплату с 2021 года, но мы эти квартиры давно продали. Пообещали разобраться до конца года. Не решили вопрос. Проходит январь, февраль, март и нам снова приходит счет за эти квартиры с еще большей пеней!", — возмущается исполнительный директор строительной компании Юрий Урманов.

Застройщики считают, что действующие тарифы теплокомпании слишком завышенные. Особенно, если речь идет о юридических лицах. И приводят в пример Астану, где при аналогичных климатических условиях тарифы для юрлиц гораздо ниже. В Костанайской теплокомпании пообещали, что с неразберихой в счетах на оплату разберутся. А вот насчет стоимости услуг отрезали: мол, сравнивать со столицей не имеет смысла.