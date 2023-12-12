Из-за мороза задержался вылет рейса в Астане

Авиакомпания QAZAQ AIR задержала вылет самолёта из-за мороза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что рейс IQ399 авиакомпании QAZAQ AIR по направлению Астана-Актобе был задержан из-за экстремальной минусовой температуры.

"Из-за высокой вязкости масла в двигателе турбина на запуске не набирала нужные обороты и поэтому двигатель не запускался. В таких случаях аэропорт предоставляет универсальный моторный подогреватель. Из-за нехватки необходимой техники в аэропорту Астаны, на запуск двигателя самолета потребовалось продолжительное время. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Астаны в 13:23 часов.