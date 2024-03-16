Из-за метели закрыты трассы в двух областях Казахстана
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
142Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" обновил список дорог респуликанского значения, закрытых из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 19:00 16 марта 2024 года, введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырёх автодорогах республиканского значения в двух областях. Причиной стали снег, низовая метель, ограничение видимости, ветер и гололёд.
Карагандинская область
- "Кызылорда-Павлодар" от Караганды до границы Павлодарской области (для всех видов автотранспорта);
- "Екатеринбург-Алматы" от посёлка Новостройка до посёлка Аксу.Аюлы;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" от Караганды до Каркаралы (для грузовых и общественных видов автотранспорта).
Павлодарская область
- "Кызылорда-Павлодар" от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты (для всех видов автотранспорта).
На автодорогах республиканского значения задействовано 243 единиц техники и 454 человек
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