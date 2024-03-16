Из-за метели закрыты трассы в двух областях Казахстана

"КазАвтоЖол" обновил список дорог респуликанского значения, закрытых из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 19:00 16 марта 2024 года, введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырёх автодорогах республиканского значения в двух областях. Причиной стали снег, низовая метель, ограничение видимости, ветер и гололёд.

Карагандинская область

"Кызылорда-Павлодар" от Караганды до границы Павлодарской области (для всех видов автотранспорта);

"Екатеринбург-Алматы" от посёлка Новостройка до посёлка Аксу.Аюлы;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" от Караганды до Каркаралы (для грузовых и общественных видов автотранспорта).

Павлодарская область

"Кызылорда-Павлодар" от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты (для всех видов автотранспорта).

На автодорогах республиканского значения задействовано 243 единиц техники и 454 человек