Из-за метели закрыли несколько трасс в Казахстане

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта на трёх трассах республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области из-за метели и сильного ветра закрыт участок дороги "Екатеринбург-Алматы" протяжённостью 61 километр - от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.

В Карагандинской области из-за снега, метели, сильного ветра и ограничения видимости для грузового и общественного автотранспорта закрыли участок дороги "Екатеринбург-Алматы" от ПВП Темиртау до посёлка Аксу-Аюлы. Для всех видов транспорта ограничения введены на дорогах "Кызылорда-Павлодар" (от Караганды до посёлка Молодёжный) и "Екатеринбург-Алматы" (от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау).

В компании "КазАвтоЖол" уточнили, что скопления транспорта на участках нет.

На дорогах республиканского значения задействовано 763 единиц техники и 1 765 человек.