Из-за метели в двух областях Казахстана ограничили движение транспорта

"КазАвтоЖол" ввёл ограничения для всех видов транспортных средств на двух участках автодорог республиканского значения в двух регионах, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной закрытия трасс стали метель, снег, ограничение видимости.

В области Жетысу для движения закрыт участок трассы "Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области движение ограничено на участке трассы "Екатеринбург - Алматы", 1505-1610 км, от посёлка Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы (участок на реконструкции "CITIC Construction Co. Ltd").

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 408 единиц техники и 519 человек.