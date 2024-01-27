Из-за метели в двух областях Казахстана ограничили движение транспорта
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
125Фото: BaigeNews.kz
"КазАвтоЖол" ввёл ограничения для всех видов транспортных средств на двух участках автодорог республиканского значения в двух регионах, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной закрытия трасс стали метель, снег, ограничение видимости.
В области Жетысу для движения закрыт участок трассы "Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык.
В Карагандинской области движение ограничено на участке трассы "Екатеринбург - Алматы", 1505-1610 км, от посёлка Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы (участок на реконструкции "CITIC Construction Co. Ltd").
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 408 единиц техники и 519 человек.
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