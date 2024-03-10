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Из-за дождя, гололёда и опасности лавин закрыты трассы в трёх областях

Сегодня, 22:09
АВТОР
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piхabay Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
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Фото: piхabay

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, где из-за непогоды введены ограничения для автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00 10 марта закрыты три участка трасс в трёх областях.

В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта закрыта трасса

  • "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" на участке от села Ушановское до города Алтай.

В Кызылординской области из-за ухудшения погодных условий в Улытауской области закрыта трасса

  • "Кызылорда-Павлодар" от Кызылорды до границы Улытауской области.

В Области Улытау из-за дождя и гололёда движение ограничено на трассе

  • "Кызылорда-Павлодар" от границы Кызылординской области до  посёлка Талап. 

На автодорогах республиканского значения задействовано 213 единиц техники и 272 человека.

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