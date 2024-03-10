Из-за дождя, гололёда и опасности лавин закрыты трассы в трёх областях
Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09Сегодня, 22:09
51Фото: piхabay
"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, где из-за непогоды введены ограничения для автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 21:00 10 марта закрыты три участка трасс в трёх областях.
В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта закрыта трасса
- "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" на участке от села Ушановское до города Алтай.
В Кызылординской области из-за ухудшения погодных условий в Улытауской области закрыта трасса
- "Кызылорда-Павлодар" от Кызылорды до границы Улытауской области.
В Области Улытау из-за дождя и гололёда движение ограничено на трассе
- "Кызылорда-Павлодар" от границы Кызылординской области до посёлка Талап.
На автодорогах республиканского значения задействовано 213 единиц техники и 272 человека.
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