Из-за дождя, гололёда и опасности лавин закрыты трассы в трёх областях

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, где из-за непогоды введены ограничения для автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00 10 марта закрыты три участка трасс в трёх областях.

В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта закрыта трасса

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" на участке от села Ушановское до города Алтай.

В Кызылординской области из-за ухудшения погодных условий в Улытауской области закрыта трасса

"Кызылорда-Павлодар" от Кызылорды до границы Улытауской области.

В Области Улытау из-за дождя и гололёда движение ограничено на трассе

"Кызылорда-Павлодар" от границы Кызылординской области до посёлка Талап.

На автодорогах республиканского значения задействовано 213 единиц техники и 272 человека.