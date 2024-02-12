"Из-за бурана был дезориентирован": как искали мальчика в области Абай

О том, как искали потерявшегося в Абайской области восьмилетнего мальчика, рассказали в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

Поисковые мероприятия велись более четырёх часов, их осложняли погодные условия. В поисках ребёнка были задействованы более 100 человек.

"Мероприятия проводились на специальном транспорте полиции и спасателей, в особо непроходимых местах люди следовали на снегоходах и лошадях. В воздух было поднято пять дронов. В результате принятых мер удалось предотвратить трагедию: стражи порядка вместе местными жителями встретили ребёнка на окраине населённого пункта. Мальчик из-за бурана был дезориентирован. После того, как пурга улеглась, он увидел огни фонарей искавших и следовал в этом направлении", — сообщили в МВД РК.

В настоящее время ребёнок передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает.

"Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в поисках ребёнка", — сказал начальник департамента полиции региона Султан Бекторе

Утром 11 февраля восьмилетний Мерей Имангали уехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся. Когда ребёнка не оказалось дома вечером, обеспокоенные родители начали искать его самостоятельно, а затем обратились в полицию.