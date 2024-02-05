Из-за аварии отключены многоэтажные дома в Шымкенте

В Шымкенте произошла авария на теплотрассе, от системы отопления отключены несколько многоэтажных домов в центре города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Авария теплопровода 159 мм произошла на пересечении улиц Байтурсынова и Мадели Кожа. Для проведения наладочных работ временно отключены системы отопления и горячей воды многоэтажные жилые дома по ул. Алимбетова № 45 "Б", ул. Мадели кожа № 48, ул. Кунаева № 63, которые получают тепло от котельной "К-24".

В настоящее время специалистами ГКП "Қуатжылуорталық-3" сформированы 4 бригады и 5 единиц техники, ведутся восстановительные работы.

Также ведутся ремонтные работы на внутриквартальных тепловых сетях теплоснабжения (диаметром 133 мм) многоэтажных жилых домов № 36 и № 26 в микрорайоне Тұран-1.

Для устранения неисправности многоэтажные жилые дома Тұран-1 мкр 359/26, 359/28, 359/36, 359/31, 359/30 временно отключаются от системы отопления и горячей воды.

В настоящее время специалисты ГКП "Қуатжылуорталық-3" восстановливают теплотрассу.

Аким города Габит Сыздыкбеков посетил два неисправных объекта и взял ситуацию под контроль.