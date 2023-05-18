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Из страны вывозят почти весь алюминий и медь — сенатор возмутился отсутствием производств в стране
Депутаты сената вновь подняли вопрос отсутствия производств по переработке добываемого в Казахстане сырья. На этот раз, зачитывая депутатский запрос на имя премьер-министра, Шакарым Буктугутов сообщил, что почти весь добытый алюминий и медь уходят за рубеж, что не даёт нормально развиваться обрабатывающей промышленности в стране, передаёт BaigeNews.kz.
По информации парламентария, крупные недропользователи не заинтересованы в развитии переработки на территории Казахстана. Из страны вывозятся 87 процентов производимого алюминия, 99 процентов меди и 77 процентов свинца. При этом, несмотря на увеличение производств, на низком уровне остаются показатели локализации. на предприятиях по-прежнему доминируют импортное сырьё и комплектующие.
"К примеру, несмотря на мощную господдержку, более 80 процентов потребности Казахстана в продукции машиностроения обеспечивается за счёт зарубежных поставок комплектующих. Доля импорта в фармацевтической промышленности составляет 63 процента, мебельной — 55 процентов, производстве электронной продукции — 40 процентов. Все это приводит к так называемой "ложной локализации", на которую указывал глава государства. В прошлом году была утверждена Методика оценки уровня передела товаров, которая вызывает много вопросов. Так, если мы относим к высокому уровню передела производство трансформаторов и лакокрасочных изделий, то развитые страны — летательные аппараты, вычислительную технику и оптические приборы", — сказал сенатор.
Отметил сенатор и несовершенство индустриальной политики и механизмов господдержки. По его мнению это приводит к тому, что обрабатывающая промышленность остаётся непривлекательной для финансовых институтов. Для решения проблем сенатор озвучил ряд конкретных предложений. В том числе внесение поправок в законодательство, и ориентацию недропользователей на реализацию части сырья на отечественном рынке на льготных условиях.
"Предлагается установить встречные обязательства для компаний, получивших господдержку или имеющих льготы в рамках специальных экономических и индустриальных зон. Важно трансформировать деятельность Фонда развития промышленности в сторону стимулирования развития обрабатывающей промышленности. Необходимо ввести реальный механизм по обеспечению безбарьерного доступа отечественных производителей товаров, работ и услуг к закупкам крупных недропользователей, а также акцентировать господдержку на предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию", — отметил сенатор.
Он также предложил пересмотреть Методику оценки уровня передела товаров и привести её в соответствие с реальным состоянием отраслей промышленности и экономики.
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