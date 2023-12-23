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Из столичного ТРЦ "Хан Шатыр" эвакуировали посетителей

Сегодня, 14:49
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Задымление в столичном "Хан Шатыре" послужило причиной для эвакуации посетителей. Видео с места происшествия попали в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС Астаны, сообщение по пожаре поступило 23 декабря в 14:00. 

"По прибытию огнеборцев уже через 5 минут установлено, что с заднего входа идёт чёрный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 Кв и кабельная шахта на нулевом этаже. Угрозы распространения нет. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС столицы. 

На месте работают 66 пожарных и 14 единиц техники.

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