Из столичного ТРЦ "Хан Шатыр" эвакуировали посетителей
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
156Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
Задымление в столичном "Хан Шатыре" послужило причиной для эвакуации посетителей. Видео с места происшествия попали в социальные сети, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС Астаны, сообщение по пожаре поступило 23 декабря в 14:00.
"По прибытию огнеборцев уже через 5 минут установлено, что с заднего входа идёт чёрный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 Кв и кабельная шахта на нулевом этаже. Угрозы распространения нет. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС столицы.
На месте работают 66 пожарных и 14 единиц техники.
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