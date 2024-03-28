Из паводкоопасных зон эвакуировали 1 431 человек
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
69Фото: пресс-служба МЧС РК
За прошедшие сутки задействованными силами и средствами из паводкоопасных зон спасено и эвакуировано 1 431 человек, из них 312 детей, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 4 тыс. человек и 1 300 техники МЧС, МВД, МИО, включая воздушные суда МЧС, МО, КНБ, которые продолжают и будут осуществляться до снятия угрозы населению", - говорится в сообщении.
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