Из паводкоопасных зон эвакуировали 1 431 человек

За прошедшие сутки задействованными силами и средствами из паводкоопасных зон спасено и эвакуировано 1 431 человек, из них 312 детей, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 4 тыс. человек и 1 300 техники МЧС, МВД, МИО, включая воздушные суда МЧС, МО, КНБ, которые продолжают и будут осуществляться до снятия угрозы населению", - говорится в сообщении.