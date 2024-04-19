Из области Жетісу в населенные пункты направляется дополнительная гуманитарная помощь

Молодежь, волонтеры области Жетісу организуют отправку гуманитарной помощи в регионы, передает BaigeNews. Ранее в ЗКО было отправлено около 125 тонн гуманитарной помощи и 1000 тонн строительного материала. Продолжают свою работу пункты сбора гуманитарной помощи.

"Сегодня в этой работе задействовано более 300 волонтеров. Были задействованы все молодежные ресурсные центры, партия Amanat, молодежное крыло при партии, представители Альянса студентов Казахстана, молодежь АНК. В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в регионах проводятся работы по очистке русла рек, канав. В настоящее время в пунктах сбора вещей мы принимаем необходимые предметы повседневной жизни. В течение 7 дней будет направлена дополнительная гуманитарная помощь из Жетісу в населенные пункты", - сказал директор КГУ "Jetisu jastary" Еркебулан Акболатов.