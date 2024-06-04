ИЗ ОАЭ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве

Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере", - говорится в сообщении.

Так, в октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки "Роллс-Ройс" из США, после чего скрылся. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.