ИЗ ОАЭ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
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Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере", - говорится в сообщении.
Так, в октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки "Роллс-Ройс" из США, после чего скрылся. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.
"За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества", - добавили в надзорном органе.
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