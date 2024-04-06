Из Кульсары эвакуировали около 5500 детей

Продолжаются работы по эвакуации жителей города Кульсары Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"К этому часу из Кульсары Жылыойского района Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы около 15 тысяч граждан, из них около 5500 детей. В 21 пунктов временного размещения эвакуированы 1641 граждан, из них 741 детей. Более 12000 граждан разместились у родственников", — сообщили в МЧС.

Силами акиматов и ДЧС Мангистауской области приведены в готовность 201 пунктов временного размещения населения, вместимостью более 83000 граждан.

Эвакуация граждан продолжается.

Напомним, для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолёт Национальной гвардии. Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.