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Посольство Казахстана в Украине Сегодня, 02:11
472
Сегодня, 02:11
472
Фото: Посольство Казахстана в Украине

Из Казахстана в Украину прибыла партия генераторов

Из Казахстана прибыла первая партия генераторов для медицинских учреждений Украины, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает посольство Казахстана в Украине.

"43 генератора были закуплены представителями местного бизнеса и переданы при поддержке посольства Казахстана в Украине. Благодарим за поддержку и ожидаем следующую партию", - говорится в сообщении.

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#Украина #Казахстан #помощь #война
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:11
472
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