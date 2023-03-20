Из каких денег выплачивают зарплату имамам в Казахстане

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Председатель духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы рассказал о том, из чего состоит доход мечетей, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций один из журналистов отметил, что в казахстанских мечетях часто проводят поминальные обеды, за что муллы получают финансовое вознаграждение. Главе ДУМК задали вопрос о том, относится ли деятельность мечетей к коммерческой.

"Возле некоторых мечетей есть свои столовые. Мечети сдают их в аренду индивидуальным предпринимателям. Из средств, полученных с аренды, мечеть выплачивает заработную плату имамам, тратит на воду, теплоснабжение. А владельцы столовых, которые берут помещение в аренду, сами выплачивают налоги государству", - ответил верховный муфтий страны.

Ранее в ДУМК рассказали, куда идут пожертвования, которые сдают верующие.