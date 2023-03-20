Куда идут пожертвования, сдаваемые в мечети

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Как проходит подсчёт пожертвований фитр-садака в мечети, и куда уходят эти деньги, рассказали в Духовном управления мусульман Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По словам заместителя председателя ДУМК РК, наиб муфтия Сансызбая Чуханова, фитр-садака выплачивается нуждающимся людям.

"Распределение пожертвований контролируется. Во время Рамадана и после него выплачивается нуждающимся. У Духовного управления мусульман Казахстана есть список многодетных, малообеспеченных, бедных людей, им и выплачивается", - сказал он.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы отметил, что в Казахстане есть более 2700 мечетей.

"Фитр-садака поступают отдельно в каждую мечеть. Поэтому, конечно, в каждой мечети можно увидеть подсчёт пожертвований. Поступившие средства предоставляются нуждающимся в течение года", - заявил он.

Ранее Верховный муфтий призвал предпринимателей снизить цены на продукты питания во время Рамазана.