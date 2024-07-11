Из Грузии экстрадировали казахстанца за попытку изнасилования молодой девушки
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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел из Грузии экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
По данным ведомства, в 2020 году в городе Шымкент злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать молодую девушку.
"Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника.
По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к 6 годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания, в связи с чем, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В октябре 2023 года осужденный задержан территории Грузии. По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника на родину.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
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