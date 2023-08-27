Из Британского музея похищено около 2000 экспонатов

Из запасников Британского музея было украдено около 2000 экспонатов, включая золотые драгоценности и другие ценные артефакты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Бывший министр финансов, а ныне председатель совета директоров музея Джордж Осборн сообщил, что некоторые утерянные предметы уже удалось найти.

"Мы думаем, похищено было порядка 2000 экспонатов. Но это первоначальная оценка", - сказал Осборн. Он добавил, что часть украденного восстановили, но не раскрыл деталей.

Накануне из-за скандала с хищениями ценных экспонатов о своей отставке заявил директор Британского музея Хартвиг Фишер. В июле уже объявлялось, что Фишер покинет пост в 2024 году, но теперь ясно, что он уйдет раньше.

Джордж Осборн подтвердил, что прошение Фишера об отставке было принято. Он добавил, что Фишер поступил "достойно, признав совершенные ошибки".

"Никто никогда не сомневался в его порядочности, преданности делу и любви к своему музею", — подчеркнул Осборн, добавив, что совет попечителей сделает всё для того, чтобы музей прошел через все испытания, а из допущенных ошибок будут сделаны соответствующие выводы.