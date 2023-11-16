Из Болгарии экстрадировали казахстанца - участника террористической группировки

Гражданина Казахстана экстрадировали из Болгарии для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По информации Генпрокуратуры, в мае 2023 года преступника задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

"Он подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок. В этой связи в отношении него начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года.