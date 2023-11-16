Из Болгарии экстрадировали казахстанца - участника террористической группировки
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Гражданина Казахстана экстрадировали из Болгарии для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
По информации Генпрокуратуры, в мае 2023 года преступника задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.
"Он подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок.
В этой связи в отношении него начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.
Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года.
"За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", - уточнили в ведомстве.
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