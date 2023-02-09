Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках

Фото: interpol-stop.com

Мужчину подозревают в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

"После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворён в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от трёх до восьми лет лишения свободы.