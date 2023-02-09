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Сегодня, 09:18
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46Фото: interpol-stop.com
Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках
Мужчину подозревают в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
"После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворён в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от трёх до восьми лет лишения свободы.
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