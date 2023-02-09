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  • Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках
interpol-stop.com Сегодня, 09:18
46
Сегодня, 09:18
46
Фото: interpol-stop.com

Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках

Мужчину подозревают в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры. 

"После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворён в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от трёх до восьми лет лишения свободы.

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#Генеральная прокуратура #экстрадиция #беспорядки #Жамбылская область #Беларусь
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:18
46
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