Из бакалавриата в докторантуру: казахстанец получил приглашение от университета Лиги Плюща

Фото: NIS

Актюбинец Олжас Есенбаев получил приглашение сразу после окончания бакалавриата учиться в докторантуре нескольких ведущих вузов мира - Университета штата Пенсильвания, университета Флориды и Корнелльского университета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу NIS.

Олжас - выпускник Назарбаев интеллектуальной школы Актобе, выбрал Корнелльский университет в Нью-Йорке, входящий в Лигу Плюща.

"Для меня приглашение было неожиданно, потому что в такие престижные вузы из бакалавриата сразу в докторантуру принимают редко. Когда со мной происходит что-то хорошее, я всегда вспоминаю школу. Знания, полученные в NIS, открывают для меня множество возможностей", – сказал юноша.

В этом году он окончил университет UNIST в Корее по программе "Биомедицинская инженерия", специальности "Информационные науки".

Олжас планирует учиться и работать в лаборатории, где будет исследовать использование мобильных сенсоров и машинного обучения для распознания ментальных и физических заболеваний.