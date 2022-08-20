Из аварийных домов в 2022 году переселят более 300 семей Нур-Султана - аким

Фото: Instagram_altay_kulginov_official

В Нур-Султане в 2022 году из аварийных домов переселят более 300 семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram акима столицы Алтая Кульгинова.

"Из аварийного ветхого жилья в текущем году переселим жителей 18 опасных домов. В них проживают более 300 семей. Основные проблемы подобных многоквартирных и частных домов связаны с электропроводкой, канализацией, водой, крышей, фундаментом, даже есть такие жилые дома, где внутри квартир установлены печки, а туалеты находятся на улице", - написал аким в соцсети.

Он сообщил, что встретился с жителями таких аварийных домов, которые проживают в районе Сарыарка (переулок Рауан 15, 16, 17). Для них на данный момент ведётся строительство нового ЖК, его планируют завершить к концу текущего года.

Аким напомнил, что жителей из опасных домов переселяют по программе "Елорда Даму". За последние три года из аварийных домов переселили почти 700 семей. С момента старта программы переселено порядка 4200 семей.



В столице насчитывается ещё более 200 аварийных домов, отметил Кульгинов.



"По ним будем вести работы планомерно. По поручению Главы государства для улучшения жилищных условий также проводим работы по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев", - написал аким.