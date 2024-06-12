Из Астаны запускают дополнительные поезда в Алматы и Шымкент

Дополнительные поезда из Астаны в Шымкент и Алматы запустят с 17 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Они будут курсировать ежедневно в период до 31 августа.

Билеты на дополнительные поезда доступны на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах.

Национальный перевозчик просит пассажиров заранее планировать поездки и приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать неудобств и гарантировать себе место в поезде на нужную дату.

При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания" на сайте по продажам билетов или в кассах АО "Пассажирские перевозки".

Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном Instagram-аккаунте АО "Пассажирские перевозки".