Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений

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До конца июля ещё несколько дней, но ученые уже сейчас практически уверены, что он станет самым жарким месяцем на планете за всю историю метеорологических наблюдений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей ВВС".

Нынешний июль с самого начала взял курс на обновление рекорда. 6 июля стал самым жарким днём на планете в истории наблюдений. Затем, как сообщает климатическая служба Евросоюза Copernicus Climate Change Service, были зарегистрированы 23 рекорда среднесуточной температуры. Сразу в нескольких регионах Северного полушария установилась испепеляющая жара.

Учёные говорят, что в последний раз климат на планете был таким тёплым около 120 тысяч лет назад, когда уровень Мирового океана был выше примерно на восемь метров, а на севере Европы жили бегемоты.

"Экстремальная погода, которая ударила по миллионам людей в этом июле, это, к сожалению, проявление суровой реальности изменения климата и намёк на то, что нас ждёт в будущем. Сегодня как никогда очевидна необходимость срочно снизить выбросы парниковых газов. Защита климата — это не роскошь, а необходимость", — говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Эксперты предполагают, что на июле температурные рекорды в этом году не закончатся. На эффект от парниковых газов сейчас начинает накладываться Эль-Ниньо — периодическое повышение температуры воды в восточной части Тихого океана. Оно ещё больше разогреет атмосферу и, возможно, 2023-й или 2024 год станет самым жарким годом в истории наблюдений.