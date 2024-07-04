Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Вчера, 23:00
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Вчера, 23:00Вчера, 23:00
79Фото: Акорда
В казахстанской столице завершилось крупнейшее политическое событие этого лета – саммит Шанхайской организации сотрудничества. Среди его главных новостей – обретение структурой еще одного участника – Республики Беларусь. Таким образом, теперь уже "Шанхайская десятка", на заседании Совета глав государств – членов ШОС и в формате "ШОС плюс" обсудила главные вызовы, стоящие перед миром. Президенты в течение дня подписали 25 документов, в том числе Астанинскую декларацию. Подробности того, как проходил саммит расскажет корреспондент BaigeNews.kz.
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