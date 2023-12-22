Итоги работы в сфере промышленности подвели в правительстве Казахстана

Обзор результатов, достигнутых в отечественной промышленности за прошедший период представили в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

В республике запущено 126 новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности на сумму более 488 млрд тенге. Создано порядка 8,9 тысячи постоянных рабочих мест. Стоит отметить, что занятостью обеспечиваются жители городов, моногородов и сельской местности.

Среди наиболее ключевых и важных для экономики:

В августе запущена обогатительная фабрика по переработке лежалых шламов Донского ГОКа. Мощность завода составляет 400 тысяч тонн хромового концентрата в год, общий объем инвестиций – 96 миллиардов тенге. В рамках проекта создано около 400 рабочих мест. В целом в результате его реализации будет переработано 14,5 миллиона тонн исторически накопленных отходов.

В ноябре состоялся технический запуск масштабного проекта по производству спецкокса в Карагандинской области. На предприятии мощностью 400 тысяч тонн в год создано 184 рабочих места. Кроме спецкокса здесь также планируется производить угольную смолу и угольное масло в объеме 72 тысяч тонн в год.

В ноябре открылось отечественное производство бытовой техники на заводе Silk Road Electronics в индустриальной зоне г.Сарани Карагандинской области. На автоматизированном предприятии будут выпускать семь видов продукции, в том числе электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины-полуавтоматы и телевизоры, под брендом Artel. Производительность завода на полной мощности к 2025 году составит до 1,1 миллиона штук продукции в год.

Еще одним важным проектом является завод по производству извести мощностью 330 тысяч тонн продукции в год, открытый в Карагандинской области. Предприятие, которое внесет значительный вклад в импортозамещение, получило поддержку по государственной программе "Экономика простых вещей". Ожидается, что завод обеспечит всю потребность республики в извести.

В сентябре в области Жетісу расширено производство керамических плит с 1,2 до 3,5 миллиона квадратных метров в год, что позволит покрыть 10% импорта страны по данной продукции. Создано 226 рабочих мест.

В Костанае реализован ряд проектов в рамках промышленной кооперации с мировыми производителями. Так, был налажен серийный выпуск автомобилей Jetour на 10 тысяч единиц в год, запущено производство автомобилей Skoda мощностью 15 тысяч единиц в год.

В рамках развития локализации организовано производство автомобилей Kia Sportage и Kia Cerato мощностью 25 тысяч единиц в год мелкоузловым методом (включая сварку и окраску кузовов). Начата реализация проекта по мелкоузловому производству автомобилей Chevrolet Onix мощностью 30 тысяч единиц в год.

На территории индустриальной зоны Костаная начато строительство нового завода Kia мощностью 70 тысяч автомобилей в год. Параллельно ведется строительство локализационного центра, где при участии МСБ будут производиться автокомпоненты.

В Алматы завершена модернизация завода Hyundai Trans Almaty: запущены технологические операции по сварке и покраске городских автобусов Golden Dragon, а также всех моделей грузовиков Hyundai.

Также в Алматы начато строительство автомобильного локализационного парка Hyundai по производству сидений, систем мультимедиа и пластиковых деталей. Инвестиции в рамках углубления локализации составят 12,4 миллиарда тенге. Планируется создание более 400 рабочих мест.

Наряду с этим запущен ряд малых и средних проектов с выпуском продукции, ориентированной на внутренний рынок.

К примеру, в Шымкенте заработал проект по производству влажных салфеток, жидкого и твердого мыла на общую сумму инвестиций в размере 4,9 миллиарда тенге. Мощность завода составляет около 15 тысяч тонн продукции в год.

В Западно-Казахстанской области стартовал проект по производству бигбегов (мягкие контейнеры для различных продуктов и материалов) на общую сумму инвестиций около 1,3 миллиарда тенге. Мощность предприятия составляет пять миллионов единиц продукции в год.

В текущем году в Казахстане налажен выпуск новых товаров, которые ранее в республике не производились. Среди них нефтехимические реагенты, частотно-регулируемые электроприводы, картриджи для солнечных панелей, высокостабильные малопотребляющие термостатированные кварцевые генераторы, электронные преобразователи температуры и системы с мембранными разделителями, а также высоковольтные вакуумные автоматические выключатели и многофункциональные счетчики.

Одним из значимых достижений нынешнего года стал возврат в собственность Казахстана комбината Qarmet. Соглашение между Правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, которая имеет исключительное значение для нашей страны. Со сменой собственника в предприятие на первом этапе будет вложено 1,3 миллиарда долларов частных инвестиций. Эти средства пойдут на модернизацию оборудования, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности.

Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. В 2023 году прекращено действие 54 контрактов, отозваны 96 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Выставлена неустойка по нарушениям обязательств на сумму 6,4 миллиарда тенге.

В результате в государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов, которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.

По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 4,3 миллиарда тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят порядка 23 миллиарда тенге.

Новая промышленная политика Казахстана направлена на создание высокопроизводительной, экспортоориентированной экономики и переход от сырьевой к обрабатывающей промышленности. В этих целях в текущем году утверждена актуализированная Концепция развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы, в которой отражены механизмы оказания финансовых и нефинасовых мер государственного стимулирования.

В прошлом и текущем годах институтами развития на финансирование проектов обрабатывающей промышленности предусмотрены средства в размере свыше 620 млрд тенге. Например, в легкой промышленности предоставляются кредиты под 3%, а производителям продукции глубокой переработки, такой как бытовая техника, под 9%. Для проектов малого и среднего бизнеса стоимостью от двух до семи миллиардов тенге предусматривается кредитование под 8%.

Проведена работа по обеспечению производителей сырьем. Определены три важных металла, а именно алюминий, медь и свинец. В настоящее время доля внутреннего потребления металлов составляет: по алюминию – 17%, свинцу – 19%, меди – 1,5%. Теперь их цена для внутренних переработчиков ниже рыночной на уровне до 5%. В частности, это позволит до конца года увеличить переработку алюминия почти в два раза – с 31 до 51 тысячи тонн, меди – с семи до девяти тысяч тонн.

Разработан пакет поправок по внедрению законодательных обязательств по обеспечению предприятий обрабатывающей промышленности доступным сырьем. Это позволит до 2029 года увеличить объем внутренней переработки металлов: алюминия – в пять раз до 166 тысяч тонн, свинца – в четыре раза до 81 тысячи тонн, меди – в 13 раз до 91 тысячи тонн.

Для обеспечения инфраструктурной поддержки субъектов МСБ начата работа по запуску программы "Малые промышленные зоны". Она предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих готовых производственных помещений для размещения субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности.