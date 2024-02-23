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Итоги недели: Жуткое ДТП в Астане. Детей спасли из рабства. Карантин в Павлодарской области

Сегодня, 17:18
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Итоги недели: Жуткое ДТП в Астане. Детей спасли из рабства. Карантин в Павлодарской области Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Женщина-пешеход в Астане погибла в жуткой аварии с участием внедорожника. Эпизоотический лимфангит у лошади в Павлодарской области стала причиной карантина. Детей в области Улытау пять лет держали в рабстве приёмные родители. Эти и другие новости в еженедельном дайджесте BaigeNews.kz

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