Итоги недели: Жуткое ДТП в Астане. Детей спасли из рабства. Карантин в Павлодарской области

Женщина-пешеход в Астане погибла в жуткой аварии с участием внедорожника. Эпизоотический лимфангит у лошади в Павлодарской области стала причиной карантина. Детей в области Улытау пять лет держали в рабстве приёмные родители. Эти и другие новости в еженедельном дайджесте BaigeNews.kz.