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Итоги недели: Землетрясение в Алматы, сбой Facebook и Instagram, отчёт ООН

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Итоги недели: Землетрясение в Алматы, сбой Facebook и Instagram, отчёт ООН Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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В Казахстане произошло второе сильное землетрясение с начала года. Его ощутили жители Алматы, Алматинского региона и области Жетысу. Грозят ли казахстанцам новые толчки? Какой процент казахстанцев допускает применение физического насилия в отношении женщин? Структуры ООН представили аналитический отчет. Касым-Жомарт Токаев стал участником церемонии принесения присяги вновь назначенным Председателем Суда МФЦА лордом Яном Бернеттом. Об этих и других новостях расскажем в еженедельном обзоре BaigeNews.kz

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