Итоги недели: Землетрясение в Алматы, сбой Facebook и Instagram, отчёт ООН

В Казахстане произошло второе сильное землетрясение с начала года. Его ощутили жители Алматы, Алматинского региона и области Жетысу. Грозят ли казахстанцам новые толчки? Какой процент казахстанцев допускает применение физического насилия в отношении женщин? Структуры ООН представили аналитический отчет. Касым-Жомарт Токаев стал участником церемонии принесения присяги вновь назначенным Председателем Суда МФЦА лордом Яном Бернеттом. Об этих и других новостях расскажем в еженедельном обзоре BaigeNews.kz.