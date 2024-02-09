Итоги недели: Трагедия в Алматы. Новый кабмин. Убийство детей в Туркестане.
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
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В Алматы очередное ЧП – сход оплывины привел к гибели четырех человек. Есть ли угроза повторного оползня? В Казахстане сформировано новое правительство. Какие цели перед ним поставил Глава государства? В Туркестанском регионе мать подозревают в убийстве двух детей. Редакция BaigeNews.kz подвела итоги недели.
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