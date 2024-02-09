Итоги недели: Трагедия в Алматы. Новый кабмин. Убийство детей в Туркестане.

В Алматы очередное ЧП – сход оплывины привел к гибели четырех человек. Есть ли угроза повторного оползня? В Казахстане сформировано новое правительство. Какие цели перед ним поставил Глава государства? В Туркестанском регионе мать подозревают в убийстве двух детей. Редакция BaigeNews.kz подвела итоги недели.