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Итоги недели: Праздник Амал. Путёвки на Олимпиаду. Присяжные для Бишимбаева

Сегодня, 20:36
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Итоги недели: Праздник Амал. Путёвки на Олимпиаду. Присяжные для Бишимбаева Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36
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В Атырау прошло третье заседание Национального курултая. Пять путевок на Олимпийские игры в Париже завоевали боксеры Казахстана. В мировом лицензионном турнире в итальянском Бусто-Арсицио участвовали 11 спортсменов нашей сборной. Кто поедет за медалями? Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 10 утра 27 марта. Открытое заседание пройдет с участием присяжных. Подробности этих новостей в еженедельном дайджесте BaigeNews.kz

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