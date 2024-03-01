Итоги недели: Единый часовой пояс, Головкин в НОК, Starlink в Казахстане

В Казахстане установили единый часовой пояс. Ученые объяснили, какую пользу ощутят на себе жители страны. Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет. Кто еще из известных спортсменов получил должности? В международном аэропорту Астаны произошел пожар. Дело Куандыка Бишимбаева передали в суд. Подробнее об этих и других новостях расскажем в еженедельном обзоре BaigeNews.kz.