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Итоги недели BaigeNews: Афтершоки в Алматы, запрет вейпов и возвращение туристов

Сегодня, 18:37
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Итоги недели BaigeNews: Афтершоки в Алматы, запрет вейпов и возвращение туристов Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Проблемы, поднятые алматинским землетрясением на поверхность. Президент раскритиковал министра по чрезвычайным ситуациям. Запрет на вейпы. И смогут ли вернуться на родину казахстанские туристы? Главные события недели в итоговом дайджесте BaigeNews.kz.

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