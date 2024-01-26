Итоги недели BaigeNews: Афтершоки в Алматы, запрет вейпов и возвращение туристов

Проблемы, поднятые алматинским землетрясением на поверхность. Президент раскритиковал министра по чрезвычайным ситуациям. Запрет на вейпы. И смогут ли вернуться на родину казахстанские туристы? Главные события недели в итоговом дайджесте BaigeNews.kz.