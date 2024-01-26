Итоги недели BaigeNews: Афтершоки в Алматы, запрет вейпов и возвращение туристов
Сегодня, 18:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
239
Проблемы, поднятые алматинским землетрясением на поверхность. Президент раскритиковал министра по чрезвычайным ситуациям. Запрет на вейпы. И смогут ли вернуться на родину казахстанские туристы? Главные события недели в итоговом дайджесте BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Автора рассылки о массовых убийствах в школах в Актобе установили
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"
- Родители назвали новорожденную дочь Россией