Итоги недели BaigeNews: 100 долларов на ребёнка, избиение водителя скорой и блокпосты вокруг Астаны

Извинения мужчины, избившего водителя скорой. Первые 100 долларов по программе "Национальный фонд — детям". Взрыв газа в Ботакаре и задержание предполагаемых насильников школьницы. Редакция BaigeNews.kz собрала в одном обзоре главные события минувшей недели.