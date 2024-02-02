Итоги недели BaigeNews: 100 долларов на ребёнка, избиение водителя скорой и блокпосты вокруг Астаны
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
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Извинения мужчины, избившего водителя скорой. Первые 100 долларов по программе "Национальный фонд — детям". Взрыв газа в Ботакаре и задержание предполагаемых насильников школьницы. Редакция BaigeNews.kz собрала в одном обзоре главные события минувшей недели.
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