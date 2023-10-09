Итоги Азиады: что ждёт Казахстан на Олимпиаде в Париже?

Итоги Азиатских игр традиционно считаются контрольным срезом для оценки результатов развития спорта в странах Азии и прогнозирования шансов команд на предстоящих Олимпийских играх. Что показала завершившаяся в китайском Ханчжоу Азиада для сборной Казахстана, читайте в обзоре корреспондента BaigeNews.kz.

Когда в 2014 году на Азиаде в Инчхоне в полуфинале соревнований по плаванию Дмитрий Баландин показал результат 2:07.67 на дистанции 200 метров брассом, достойный уровня призёров чемпионата мира, у болельщиков появилась осторожная, но большая надежда на то, что через два года в плавании у Казахстана появится олимпийская медаль. Хотя в то время на мировых первенствах Баландин награды не брал. И действительно, казахстанцы как в воду глядели, в 2016-м в Рио Баландин улучшил свой результат Азиады и стал олимпийским чемпионом.

Вообще, Азиатские игры-2014 в Инчхоне стали самыми успешными для команды Казахстана по качеству завоёванных медалей – 28 золотых наград. Олимпиада-2016 в Рио также стала рекордной для Казахстана по количеству выигранных медалей (17) за всю историю выступления независимой командой.

Казахстанские спортсмены приучили болельщиков к тому, что занимают места в топ-5 на континентальных соревнованиях и по количеству, и качеству медалей. Поэтому когда на Азиаде 2018 года в Джакарте сборная Казахстана оказалась в топ-5 лишь по количеству наград, а по золотым медалям оказалась девятой, на душе у болельщиков стало тревожно. Оптимизма не добавляло и то, что из Джакарты казахстанцы привезли всего 76 медалей. На последовавшей Олимпиаде в Токио Казахстан впервые за всё время выступления независимой командой остался без "золота" и "серебра".

Результаты сборной Казахстана на завершившихся в Ханчжоу Азиатских играх оказались неоднозначными. С одной стороны, по количеству выигранных наград это не самая худшая Азиада для нашей команды. Столько же медалей, сколько в Ханчжоу, Казахстан выигрывал в 1998 году в Бангкоке, а на Азиадах в 1994, 2002, 2010 и 2018 годах общее число наград не достигло 80. Но вот по качеству выигранных медалей Азиаду в Ханчжоу придётся признать наихудшей за всю историю выступления команды Казахстана на этих соревнованиях. Так мало золотых наград – 10, сборная ранее не привозила ни с одной Азиады.

Нужно ли посыпать голову пеплом?

Мировой спорт, как и многие другие сферы жизни, до сих пор пожинает плоды глобальной пандемии коронавируса, отменившей все и вся в 2020-2021 годах. Традиционный четырёхлетний цикл подготовки к значимым соревнованиям - Олимпийским и Азиатским играм, был нарушен и до сих пор не восстановлен. Азиада в Ханчжоу также вошла в список соревнований, которые были перенесены.

Изначально она должна была пройти в 2022 году, но организаторы совместно с Олимпийским советом Азии решили перенести эти соревнования на 2023-й, чтобы хотя бы немного разгрузить календарь спортсменов. Тем не менее, график во многих видах спорта получился насыщенным.

Например, в легкой атлетике после вынужденного перерыва в 2020 году последующие три года обязательно проходили крупные соревнования. 2021 год – Олимпиада, 2022 и 2023 годы – два чемпионата мира подряд, и в завершении сезона-2023 у спортсменов из Азии еще и Азиатские игры. Выдержать такой график – дело нелёгкое. Видимо, в связи с этим результаты 2023 года на открытых стадионах во многих дисциплинах легкой атлетики во всём мире немного скромнее, чем в 2022 году, да и количество атлетов, уже выполнивших норматив для участия в Олимпиаде в Париже, не столь велико.

Показательна в этом отношении ситуация в женских прыжках в высоту. На данный момент в этой дисциплине норматив для участия в Олимпиаде – 1,97, выполнили всего семь спортсменок в мире (в зачёт идут результаты, начиная с 1 июля 2023 года). Что касается лучшего результата сезона в мире в 2022 году, то он составляет 2.05 метра, а в 2023 году – 2.03 метра.

У лидера сборной Казахстана по прыжкам в высоту результаты сезона не самые высокие. Надежда Дубовицкая, в 2021 и 2022 годах показывавшая прыжки на уровне 1,96 метра (в 2021 году так вообще она прыгнула на два метра!), в 2023 году максимально покорила лишь 1.94 метра, а на Азиаде в Ханчжоу показала скромные для нее 1,86. Сама спортсменка объясняет это эмоциональной усталостью.

Другие легкоатлеты сборной Казахстана также отмечают, что столь плотный график серьёзнейших стартов привёл к тому, что в 2023 году произошёл общий спад в результатах, так как находиться постоянно на пике формы для человеческого организма крайне тяжело, а самый главный старт всё-таки в 2024-м году в Париже.

В тоже время в плавании казахстанец Адильбек Мусин показал, что вполне конкурентоспособен на своих коронных дистанциях баттерфляем, и у него есть резервы, чтобы не просто выполнить квалификационный норматив на Олимпиаду, но и побороться там за медали.

Добытчики медалей

Среди представителей олимпийских видов спорта однозначно занести себе в актив выступление на Азиаде могут спортсмены сборных Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту на шоссе.

Именно в этих видах спорта Казахстан получил шесть из 10 золотых наград в Ханчжоу.

Хотя в этих видах спорта "золото" Азиады для Казахстана было вполне ожидаемым и закономерным, спортсмены и тренеры отмечают, что сегодня уровень конкуренции в Азии во всех видах спорта заметно вырос. И в тех видах, где ранее казахстанцы без особых проблем выигрывали награды высшего достоинства, сегодня появилось немало сильных соперников. Поэтому, как говорили и представители гребли, и наставник сборной по дзюдо, проходных турниров и соперников сегодня нет нигде, даже на континентальных соревнованиях. И тем ценнее медали, выигранные на Азиаде в Ханчжоу.

Кроме того, немалый вклад в копилку медалей внесли дзюдоисты – на их счету пять наград, серебряных и бронзовых.

Свою задачу выполнили атлеты Казахстана в современном пятиборье. Хотя они и не выиграли медали, но взяли запланированные олимпийские лицензии. А вот в водном поло и артистическом плавании у Казахстана хоть и есть медали (бронзовые), но лицензия на Олимпиаду по итогам Азиады нашим спортсменам, увы, не досталась.

Без медалей и олимпийских лицензий на Азиаде остались казахстанские брейкдансеры, теннисисты, хоккеистки на траве.

Отметим, что в теннисе основную часть лицензий на Олимпиаду выдадут в середине 2024 года на основании рейтингов АТР и WTA, а в Ханчжоу чемпионы Азиады в женском и мужском одиночном разряде получили по одной дополнительной квоте.

Ознакомившись с составом участников теннисного турнира Азиады, эксперты сразу заявили, что победить казахстанцам будет непросто из-за отсутствия лидеров сборной, которые в это же время выступали на турнирах для завоевания очков в мировой рейтинг.

А вот в брейкдансе Амир Закиров и Саера Алибекова остановились в четвертьфинале Азиады и теперь поборются за лицензию на Олимпиаду в следующем году на мировом отборочном турнире.

Стрелки после Азиады не ушли на каникулы, а продолжили тренировки, ведь уже в середине октября у них чемпионат Азии, где будут разыграны олимпийские лицензии.

Субъективные виды субъективны

Не стоит посыпать голову пеплом из-за результатов Азиады в тех видах спорта, где результат зависит не только от объективных факторов, но и субъективной оценки рефери. К примеру, гимнаст Милад Карими на Азиатских играх стал бронзовым призёром в упраждениях на коне, а спустя короткое время на чемпионате мира выиграл бронзовую медаль и олимпийскую лицензию.

Главный тренер сборной РК по художественной гимнастике Алия Юсупова рассказала, что спортсменкам было очень нелегко выступать на Азиаде морально и психологически, тренерам пришлось подавать протесты, так как они были не согласны с судейскими оценками.

Несмотря на это, казахстанские "художницы" отметились особыми достижениями – впервые в истории в личном многоборье в художественной гимнастике на Азиаде у Казахстана две медали – серебро и бронза.

Отдельные переживания казахстанских болельщиков связаны с результатами отечественных боксёров. Серебряные и бронзовые медали при отсутствии золотых и всего две олимпийские лицензии (по одной у мужчин и женщин) – явно не тот показатель, который ожидали от мастеров кожаной перчатки Казахстана. Болельщики и спортивные функционеры заявили о том, что некоторым нашим боксёрам помешали выиграть награды более высокого достоинства, а Казахстанская федерация бокса при поддержке министерства туризма и спорта и Национального олимпийского комитета намерена добиваться справедливости для Карины Ибрагимовой и Асланбека Шымбергенова в суде.

В отдельных видах спорта, как например, в той же лёгкой атлетике и борьбе, показать лучшие результаты на Азиаде помешали травмы некоторых спортсменов. Поправить здоровье атлеты планируют во время отпуска, а выйти на пик формы уже в 2024 году, чтобы завоевать олимпийские лицензии и достойно выступить на играх в Париже.

Неолимпийское подкрепление

Порадовали казахстанцев на Азиаде спортсмены, выступающие в неолимпийских видах спорта. В каратэ и джиу-джитсу у Казахстана четыре золотые медали, и эти награды во многом помогли сборной подняться на 11 место в зачёте Азиады по качеству наград. Однако на предстоящей Олимпиаде мастера каратэ и джиу-джитсу не смогут помочь стране подняться как можно выше в командном зачёте.

Глава Алматинской федерации джиу-джитсу рассказал, что Казахстан совместно с арабскими странами заинтересован в том, чтобы джиу-джитсу был включён в программу Олимпийских игр, и активно участвует в диалоге с Международным олимпийским комитетом по данному вопросу. Однако когда именно этот вид спорта появится в программе Олимпиады, пока не известно.

Итог

Сборная Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу в целом показала свой класс, ведь выиграть 80 медалей на соревнованиях с высокой конкуренцией во всех видах спорта – дорого стоит. В тоже время, любой не самый высокий результат – это повод для ответственных за развитие спорта государственных органов задуматься и выработать новые подходы в работе.

До Олимпиады-2024 в Париже осталось совсем мало времени. В сложившейся ситуации главная задача тренеров, медиков и функционеров – поработать над качеством выигранных наград, чтобы обладатели бронзовых медалей Азиады на Олимпиаде-2024 в Париже заработали серебро или золото. В Казахстане всё для этого есть – государство создаёт для сборных все необходимые условия, включая новую олимпийскую базу подготовки в Алматинской области, да и потенциал для роста результатов есть у многих атлетов Казахстана. Осталось дело за малым – отдохнуть после тяжёлого сезона, со свежими силами довести работу до конца и показать наилучший результат в Париже.