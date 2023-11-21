Итогами работы в сфере образования поделились в правительстве Казахстана

О работе по развитию сфер образования и здравоохранения в рамках исполнения предвыборной программы Главы государства за год рассказали в правительстве Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Primeminister.kz, с 1 сентября в Казахстане увеличены размеры ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата – на 20%, обучающимся в магистратуре и докторантуре – на 15%, студентам ТиПО – на 50%. В целом к 2025 году размеры стипендий студентов будут поэтапно увеличены в два раза от уровня 2020 года.

Отмечается, что нехватка мест в общежитиях вузов и колледжей за год сокращена почти в три раза – с 62,8 тысячи койко-мест в 2022 году до 23,9 тысячи в октябре 2023 года. На 2023 год запланирован ввод 44 общежитий на 10,9 тысячи мест, из которых введено 25 общежитий. До конца нынешнего года планируется ввод еще 19 общежитий.

С 1 сентября в республике организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся первых - четвёртых классов. Охвачено 1,4 миллиона детей, из местных бюджетов выделено 25 миллиардов тенге.

Сообщается также, что питание также предоставляется более 200 тысячам учащихся пятых - 11 классов из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, бесплатным питанием в дошкольных организациях обеспечено более 97 тысячи детей данной категории.

Начата разработка добровольной накопительной системы "Келешек", которая, как подчёркивается в правительстве, станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.

Также в правительстве отметили, что в этом году малообеспеченные семьи получили не менее 40 тысячи тенге на каждого ребенка для самостоятельного приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Всего охвачено 463 тысячи детей, направлено 19 миллиардов тенге бюджетных средств.

Отмечается, что начата реализация Нацпроекта "Комфортная школа". До 2026 года будет построено 369 школ нового формата на 740 тысячи ученических мест.

В целом общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сравнении с предыдущим трёхлетним периодом вырос в 3,3 раза и составил 643 миллиарда тенге.

В целях повышения уровня оказания медицинской помощи сельскому населению утверждён пилотный Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В настоящее время в рамках него завершено строительство 13 объектов первичной медико-санитарной помощи. Ведётся строительство еще 86 объектов. Осуществляется капитальный ремонт четырёх многопрофильных центральных районных больниц в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.