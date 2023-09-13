IT-хабы и венчурные фонды намерены развивать в Казахстане

На заседании правительства под председательством премьера Алихана Смаилова рассмотрели вопросы реализации новых задач в рамках развития IТ-отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своём докладе отметил, что в настоящее время государственная политика направлена на интенсивное развитие в РК инновационной экосистемы. Это включает в себя меры по улучшению качества человеческого капитала, созданию IT-инфраструктуры и венчурных фондов, привлечению зарубежных технологических компаний и формированию благоприятных условий для местных стартапов.

По его словам, в последние годы в результате проактивной политики государства наблюдается резкий рост интереса к сфере ІТ. В частности, увеличивается количество студентов на соответствующих факультетах в вузах. Современные IT-школы дополняют кадровую базу, необходимую для создания инновационной экономики. В рамках программы TechOrda казахстанцы могут обучаться в передовых частных IT-школах по ваучерной системе. В дальнейшем в целях повышения качества образования будут проработаны вопросы выделения ваучеров на подготовку преподавателей и внедрения стандартов качества на ІТ-факультетах.

"Для увеличения экспорта казахстанских ІТ-услуг в ближайшее время будут открыты представительства Silkroad hub в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Также для привлечения квалифицированных специалистов будет реализован проект Digital Nomad Visa", - отметил министр.

Он также сообщил, что параллельно с этим продолжится работа по открытию новых технологических хабов в регионах республики. На сегодня открыто уже девять площадок, до конца года планируется запустить ещё четыре хаба.

"Сегодня на казахстанском рынке работают 24 венчурных фонда, которые уже инвестировали в стартапы 145 миллионов долларов. Однако, несмотря на рост числа венчурных соглашений, имеет место нехватка средств. В этой связи Министерство совместно с представителями рынка разработает законодательные инициативы, которые снимут ограничения в венчурной индустрии", - сообщил Багдат Мусин.

По его словам, наряду с этим продолжится развитие сферы искусственного интеллекта, введут в эксплуатацию Прикаспийскую оптическую инфраструктуру и центры обработки данных, соответствующие международным стандартам. Планируется также создание специальной экономической зоны для IT-инвесторов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что на сегодняшний день IT-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. И, по мнению экспертов, в этом году объем глобального IT-рынка достигнет 4,5 триллоиона долларов.

Алихан Смаилов отметил, что за последние годы Казахстан сделал заметный рывок в развитии IT-сектора - привлекаются крупные мировые компании и инвесторы, создаются благоприятные условия для местных стартапов.

"Только за три года экспорт IT-услуг увеличился в пять раз. По итогам этого года он может достичь 500 миллионов долларов. Основными драйверами в достижении данной задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды", – сказал премьер-министр.

Глава правительства также обозначил необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов в данной отрасли. В этой связи требуется и дальше развивать образовательные программы, привлекать для этого крупный бизнес.

"Мировые тренды быстро меняются. На сегодняшний день активно развиваются нейросети с искусственным интеллектом. Уже сегодня многие из них не только генерируют тексты и создают изображения, но и пишут программы в несколько раз быстрее людей. Согласно исследованию McKinsey, уже к 2030 году большинство рутинных операций возьмет на себя искусственный интеллект. В этой связи необходимо грамотно выстроить образование и IT-инфраструктуру", — указал Алихан Смаилов.

По его словам, Казахстан должен стремиться стать полноправным членом мирового IT-рынка. Для этого надо, чтобы в каждом регионе были свой IT-хаб и современные IT-школы.

"Есть успешные примеры. В Алматы и Карагандинской области функционируют региональные IT-хабы и школы. Надо масштабировать их опыт на другие регионы", — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что также есть вопросы по развитию стартап-проектов. В целом на начальном этапе для них имеется вся линейка мер поддержки, но с расширением бизнеса возникают проблемы с отсутствием капитала и, как следствие, развитием проекта.

"Из-за этого многие из них так и остаются на уровне проектов. Это сдерживает развитие IT-индустрии. Теряется экспортный потенциал отрасли. Здесь необходимо подключать крупный бизнес, банки, венчурные фонды и другие инструменты. Мы должны использовать все имеющиеся возможности и ресурсы", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, следует создать IT-школы для подготовки и переподготовки программистов, дизайнеров, инженеров и других специалистов этой сферы, сделать программу обучения IT-специалистов более гибкой, чтобы она могла следовать за мировыми трендами, а также наладить программы обмена студентами и опытом, стажировок с ведущими университетами.

В заключение премьер-министр поручил разработать поправки в законодательство для обеспечения развития венчурного финансирования с учётом мирового опыта и предусмотреть подходы по финансированию стартап-проектов за счёт средств недропользователей, выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.