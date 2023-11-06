Историю Казахстана, казахский язык и литературу будут преподавать в школах Байконура

Во всех школах Байконура, независимо от действующего стандарта обучения - казахстанского и российского, будут преподавать историю Казахстана, казахский язык и литературу. Об этом договорились на заседании межправительственной комиссии двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По казахстанским стандартам в городе работают пять школ, по российским – семь. В последних знания получают свыше 2 000 граждан РК. У них появилась возможность изучать историю Казахстана, родной язык и литературу.

"По всем школам проведём опросы детей. Кто изъявит желание, будут обучаться по этим предметам. Российская сторона полностью обеспечит книжками и преподавателями. Это даст хорошую возможность для наших детей, городских детей, дальше обучаться в наших казахстанских вузах", - сообщил спецпредставитель президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай.

Изменения коснулись не только образовательной сферы. На улицах города появились вывески, рекламные и информационные щиты на казахском языке. Впервые за последние 30 лет улицам города присвоены имена казахских поэтов и героев войны.

Теперь в Байконуре будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана. Есть изменения в двухстороннем соглашении, которые позволят кызылординским школьникам посещать с экскурсией космодром.



