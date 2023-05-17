История одной закупки: в Уральске установили "золотые" лавочки

Стильные или безвкусные? Дорогие для обычных людей и доступные для городского бюджета. В Уральске за 5 млн тенге установили 15 скамеек. Что скрывается за этой сделкой?

Скамейки с высокой спинкой. Видели такие в своем городе? Оригинальный дизайн, натуральные материалы – скамейка как скамейка. Но в Уральске компания, которая их производит, зарегистрировала еще и авторское право, передаёт BaigeNews.kz.

"В госзакупках в законе есть лазейка о том, что из одного источника можно закупать товары и услуги, если у человека на это есть его авторское интеллектуальное право. В министерстве юстиции человек получил, теперь осталось дело за малым – составить договор из одного источника в акимате", - рассказал Бауыржан Ахметжан, председатель филиала РОО "Әділдік жолы".

Одна такая скамейка стоит 333 тысячи.

"В 2022 году было принято решение по приобретению данных скамеек. И мы установили 15 скамеек в центральной части города. Был заключен договор из одного источника на 5 млн тенге. Тот поставщик, который занимается изготовлением, у него есть авторское право на изготовление данной скамейки с высокой спинкой", - сообщил Дархан Еркинулы, заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ г. Уральска.

Но местное население не оценило такого внимания со стороны акимата. Нет лавочек – плохо, есть, но старые – тоже не очень, да и новые особого восторга не вызвали.

"Если честно, они очень неудобные. Где вы видите красоту в них? Где такие цены? Откуда они взяли? Очень дорого! Так же, как и павильоны за 10 млн, которые сейчас никому не нужны. Просто лишняя трата денег", - считает Надежда Власова, жительница г. Уральска.

Впрочем, абсолютно идентичные с виду скамейки, но за гораздо меньшую цену можно найти даже на маркетплейсах.

"Мы зашли на сайт сату.кз – электронная торговая площадка Казахстана, начали интересоваться. Предприниматель из Алматы, он не представился, потому что он работает там с акиматом, он говорит, что цена 125-150 тысяч тенге. Он все делает, собирает, поставляет для местного исполнительного органа", - сказал общественник.

Если хорошо поискать, то можно найти и по дизайну проще, и по цене в 10 раз дешевле. То есть тогда можно было бы купить не 15 скамеек, а целых 150. Вот уж тогда точно горожане оценили бы такую заботу. И, возможно, Уральск получил бы статус самого комфортного города страны. Что интересно, ТОО QS Capital раньше называлось ТОО "АС - Сервис" и два года назад занималось реконструкцией аркады на площади Первого Президента, за что получило 158 миллионов тенге. Также без тендера, напрямую.

"Там была тоже проблема, потому что аркаду также сделали из одного источника, зимой в парке первого президента. Основанием явилось то, что они закупали все на ремонт для обеспечения деятельности президента РК. Тогда они воспользовались этим подпунктом", - сказал Б. Ахметжан.

Действительно в качестве обоснования госзакупки из одного источника есть такой пункт: "приобретение работ, необходимых для обеспечения деятельности президента и иных охраняемых лиц". Тогда в Уральске акимат напрямую заключил сделку с подрядчиком, без тендера, готовясь к приезду премьер-министра. Более подробно смотрите в нашем ролике.