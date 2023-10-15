История одной закупки: в Шымкенте пять лет не могут закончить строительство дороги

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем о том, как стратегический объект в Шымкенте превратился в долгострой. Строительство дороги не могут закончить пять лет. При этом стоимость проекта с каждым годом растёт.

Одна из центральных транспортных артерий мегаполиса улица Адырбекова имеет протяжённость четыре километра. Сначала на её реконструкцию выделили 1,6 миллиарда тенге. Но потом проект подорожал ещё на миллиард. При этом строителям не хватило пяти лет, чтобы её закончить. Почему? Смотрите в новом выпуске проекта "История одной закупки".