История одной закупки: "скандальная" реконструкция в центре Петропавловска

Проезжая часть или парковка возле супермаркета и тротуар? Сложный выбор встал перед одной скандально известной в Северо-Казахстанской области компанией, которая занимается строительством дорог. Проект в самом центре Петропавловска менялся на ходу: переделывали назначение, смету, сдвигали сроки. В итоге сейчас, спустя два года после проведённого конкурса и затраченных миллионов из госбюджета вместо запланированной широкополосной проезжей части - один тротуар. Почему Генплан города теряет свой вес? И можно ли менять план реконструкции без тендера, смотрите в нашем выпуске.