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История одной закупки: "скандальная" реконструкция в центре Петропавловска Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49
269

История одной закупки: "скандальная" реконструкция в центре Петропавловска

Проезжая часть или парковка возле супермаркета и тротуар? Сложный выбор встал перед одной скандально известной в Северо-Казахстанской области компанией, которая занимается строительством дорог. Проект в самом центре Петропавловска менялся на ходу: переделывали назначение, смету, сдвигали сроки. В итоге сейчас, спустя два года после проведённого конкурса и затраченных миллионов из госбюджета вместо запланированной широкополосной проезжей части - один тротуар. Почему Генплан города теряет свой вес? И можно ли менять план реконструкции без тендера, смотрите в нашем выпуске. 

 

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Сегодня, 18:49
269
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