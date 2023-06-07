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История одной закупки: школьники учатся в сельском акимате Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10
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История одной закупки: школьники учатся в сельском акимате

Где учиться детям, если в школе идёт ремонт? В доме культуры и акимате. Такой выход нашли в посёлке Амангельды Таскалинского района Западно-Казахстанской области. Сегодня BaigeNews.kz расскажет о капитальном ремонте за 353 миллиона тенге, который проводили целый учебный год.

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Сегодня, 18:10
110
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