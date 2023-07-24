История одной закупки: почему в Петропавловске не могут достроить общежитие за 5,7 млрд тенге

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, интересную историю о том как ведущий вуз Северо-Казахстанской области не может достроить общежитие для своих студентов. Деньги на строительство корпусов выделили рекордные для региона 5,7 млрд тенге. Однако с самого начала что-то пошло не так, проект столкнулся с проблемами, и сроки завершения работ сдвинулись. Где теперь будут жить вновь прибывшие студенты в новом учебном году?