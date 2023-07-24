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  • История одной закупки: почему в Петропавловске не могут достроить общежитие за 5,7 млрд тенге
История одной закупки: почему в Петропавловске не могут достроить общежитие за 5,7 млрд тенге Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48
178

История одной закупки: почему в Петропавловске не могут достроить общежитие за 5,7 млрд тенге

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, интересную историю о том как ведущий вуз Северо-Казахстанской области не может достроить общежитие для своих студентов. Деньги на строительство корпусов выделили рекордные для региона 5,7 млрд тенге. Однако с самого начала что-то пошло не так, проект столкнулся с проблемами, и сроки завершения работ сдвинулись. Где теперь будут жить вновь прибывшие студенты в новом учебном году?

 

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Сегодня, 12:48
178
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