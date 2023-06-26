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История одной закупки: на реконструкцию стадиона в Шымкенте ушло почти 4 млрд тенге Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38
336

История одной закупки: на реконструкцию стадиона в Шымкенте ушло почти 4 млрд тенге

Знаменитый шымкентский стадион "Металлург" – долгострой, реконструкцию которого делали 3 года. И все это обошлось местному бюджету почти в 4 миллиарда тенге. Пока серьезных нарушений здесь не выявили. Но есть недочеты, и их спешно устраняют в то время, как на объекте уже тренируются дети. Стадион успели открыть с помпой, но не передали на баланс управления спорта. Похоже что процесс передачи объекта может затянуться. 

 

 

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Сегодня, 12:38
336
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