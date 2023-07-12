История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО

Построить новую школу или отремонтировать старую за 348 миллионов тенге? В селе Чувашинка Западно-Казахстанской области выбрали второй вариант. В результате ремонт неприлично затянулся, дети пошли учиться кто в акимат, кто в сельский клуб. Кто ответственен за задержку, и какая компания стала подрядчиком на этот раз, смотрите в нашем выпуске.