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  • История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО
История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00
220

История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО

Построить новую школу или отремонтировать старую за 348 миллионов тенге? В селе Чувашинка Западно-Казахстанской области выбрали второй вариант. В результате ремонт неприлично затянулся, дети пошли учиться кто в акимат, кто в сельский клуб. Кто ответственен за задержку, и какая компания стала подрядчиком на этот раз, смотрите в нашем выпуске. 

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Сегодня, 18:00
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