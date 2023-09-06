История одной закупки: Кто оставил жителей Актобе без фонтанов?

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как жители Актобе все лето провели без городских фонтанов. Лето в регионе выдалось на редкость жарким, но несмотря на это в городе работали лишь три фонтана. Тендер на ремонт фонтанов выиграла компания из Тараза, однако в сроки работу свою не выполнила. Цена потраченных денег 245 млн тенге. Неужели и следющим летом горожане будт наблюдать груду камней и металла вместо красивых фонтанов?