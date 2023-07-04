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  • История одной закупки: как ремонт парка в Кокшетау превратился в безобразие
История одной закупки: как ремонт парка в Кокшетау превратился в безобразие Сегодня, 16:15
685
Сегодня, 16:15
685

История одной закупки: как ремонт парка в Кокшетау превратился в безобразие

В Кокшетау реконструкция парка продолжается вот уже 7 лет. Для этого из бюджета выделили 880 миллионов тенге. Однако по тому, как выглядит территория парка, кажется, что сюда не вложили ни единого тенге. Почему так долго длится реконструкция, и куда утекли миллионы, смотрите в очередном выпуске  проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz.

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Сегодня, 16:15
685
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