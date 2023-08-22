История одной закупки: как ремонт дворца культуры в Атырау закончился финансовым скандалом
Сегодня, 16:49
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Сегодня, 16:49Сегодня, 16:49
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В очередном выпуске проекта "История одной закупки" на "BaigeNews.kz" расскажем как в Атырау компания незаконно выиграла тендер на реконструкцию дворца культуры. Дело в том что здание считается объектом исторического наследия, а значит проводить в нем ремонт может только компания имеющая лицензию. Однако местный чиновник, который курировал реконструкцию либо не знал закон, либо пренебрег ими. Цена вопроса 449 млн тенге.
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