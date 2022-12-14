История одной закупки: как больные дети остались без помощи из-за бюрократии в Жамбылской области

В Жамбылской области без гарантированного бесплатного питания и лекарств остались 35 детей, страдающих редким заболеванием "Целиакия". При таком диагнозе необходимо придерживаться пожизненной диеты и употреблять в пищу безглютеновые продукты. По словам родителей, специальные наборы продуктов в регионе не продают, а те, которые выдали один раз в поликлиниках, не пригодны для использования.

Диагноз "Целиакия" - это редкое заболевание кишечника, при котором еда переваривается не полностью. Особенно опасно употреблять таким пациентам продукты с содержанием глютена. Поэтому родители вынуждены закупать специальные импортные товары за свой счёт. Рассказывают, что наборы, полученные в поликлиниках, некачественные, именно они содержат опасный глютен, возмущаются женщины и отмечают, что в месяц на закупки тратят около 150 тысяч тенге. Полгода назад родители уже обивали пороги облздрава. Тогда им пообещали, что в проблеме разберутся и включат в реестр больных, обязательных к получению материальной помощи от государства. Но прошло несколько месяцев, и люди снова у порога областного управления здравоохранения.

В конце сентября этого года, пришедшим в облаздрав родителям пояснили, что наборы из хлеба, макарон, печенья и вафель уже закупили на сэкономленные средства для 35 детей с редким заболеванием "целиакия". На приобретение спецнаборов затратили чуть больше 2 миллионов тенге из бюджета управления здравоохранения. Разыграли тендер, и закупленные продукты распределили по поликлиникам, но очевидно качество никто не проверял. С проблемой получения специального питания родители ещё в январе обращались в областной маслихат. Тогда выяснилось, что облздрав подал бюджетную заявку только на 18 видов редких заболеваний, а "Целиакию" в список добавить забыли. В итоге дополнительное выделение средств запросили на сессии областного маслихата. Но это технически удалось сделать лишь к середине 2022 года. После необходимых процедур из местного бюджета все-таки было выделено 19 с половиной миллионов тенге. Но до облздрава эти деньги так и не дошли.

Вопросов возникает много. Состоялся ли тендер на закуп специального питания детям? Если нет, то по какой причине? Почему 19 с половиной миллионов тенге, которые вроде как есть в бюджете, никак не могут дойти до больных детей? В облздраве от комментариев почему-то отказались. Правда, за кадром пояснили, что в управлении сменилось руководство и теперь уже новое начальство проблему намерено решить в ближайшую неделю.