История одной закупки: активисты vs Казавтожол. Было ли хищение средств, выделенных на ремонт дорог?

Сколько денег закопано в асфальт? Общественники продолжают инспектировать тендерные контракты.

Общественники, а именно представители объединения "Әділдік жолы" в Западно-Казахстанской области, существенно прибавили работы контролирующим и надзорным органам. Они нашли массу нарушений в госзакупках. Во время поездки по району Байтерек, когда они ездили проверять, как строят школу в поселке Чувашинка, активисты случайно заметили, в каком состоянии находится обочина республиканской трассы "Уральск-Бузулук".

Общественники начали собственное расследование и выяснили, что в конце прошлого года был заключен договор с компанией "Туркистан Жолсервис" на сумму 1 миллиард 430 миллионов тенге. Заказчиком выступила Нацкомпания Казавтожол. Предмет закупки – средний ремонт автодороги республиканского значения А-32 "Уральск-граница России" на Бузулук. К моменту поездки по району дорога, а именно 28 километров трассы, была действительно отремонтирована, но вопросы возникли именно о качестве обочины.

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать – обочина – важный элемент трассы, предназначенный в том числе для повышения безопасности дорожного движения. Обочина используется при экстренной ситуации. Говоря простым языком, в случае аварийной опасности автомобиль или фура будут съезжать на обочину. Страшно представить, что будет дальше, если она окажется бутафорской.

Представители общественного объединения выяснили, что на укрепление обочины было выделено 76 миллионов тенге. Речь идёт о покрытии и утрамбовке съездов по всей длине трассы толщиной в пять сантиметров.

В Казавтожол пояснили ситуацию. Там подтвердили, что деньги действительно были выделены на проведение работ по обочине. Но средства эти предназначались не на материалы, а на проведение работ. Подрядчик даже был вынужден сам вкладывать средства, чтобы залатать метровые ямы.

В Казавтожол отрицают факты хищений и утверждают, что съезды по всей длине отремонтированы и находятся в надлежащем состоянии.

Справедливости ради стоит отметить, после того, как пошла шумиха, обочину действительно подсыпали по всей длине трассы, но вот утрамбовать не успели. Говорят, по технологии в зимний период такие работы не проводятся. По словам представителя Казавтожол, утрамбовка съездов будет производится подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, но не раньше весны. А пока "Әділдік жолы" ждут ответа от транспортной прокуратуры и продолжают настаивать на том, что факты хищений или халатности всё же были.